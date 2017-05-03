不只臉帥背影也超殺 珉豪的清爽夏日海報公開NOWnews今日新聞 (2017-05-03 12:05)
南韓「閃亮」男團SHINee成員珉豪，是隊內的門面與主Rapper，近來也積極轉往戲劇圈發展，前陣子更與朴敘俊、朴炯植等人合作演出韓劇《花郎》，展現演技，讓他再次受到關注。而近日他為時尚雜誌拍攝的海報公開，無論正面或背面都超級帥氣。
這一次公開的海報照，總共有3張，而照片中有珉豪穿著灰色西裝及白色球鞋，坐在老式的電機上，電視機裡還有珉豪的畫面；也有他一身的休閒打扮，身穿灰藍相間的上衣加白色短褲，一手撐著臉，表情充滿禁忌的誘惑魅力；最後一張則是珉豪整個人以背面入鏡，身上穿著藍色條紋上衣，以及藍色短褲，身體則是用側臉照覆蓋，完全展現「背影殺手」的不凡風貌。
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