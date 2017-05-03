▲伊能靜在臉書對於狗仔惡意醜化，表達強烈不滿。（圖／翻攝自伊能靜臉書，2017.05.03）

伊能靜對於日前狗仔拿她從醫院開刀出來，麻醉未退的照片，惡意醜化成「憔悴逛街」表示不滿，更酸他們之所以叫「狗仔」是因為只有動物，才會沒有同理心，隨後更嗆：「這輩子都不會接受狗的採訪。」表達出強烈不滿。

伊能靜在臉書表示：「明知道那一次我是從醫院開刀出來，麻醉未退，昏倒在家門口，卻總愛為了醜化藝人，一年無數次拿這張照片說我憔悴逛街。」隨後更說，叫「狗仔」是因為只有動物才沒有同理心，痛批狗仔一再放大一個女人為了懷孕、生子，想要一個寶寶的脆弱時刻。

伊能靜嚴厲聲明：「這輩子都不會接受狗的採訪，也不會跟不是人的動物對話，更不會讓經紀人接電話。」認為這些狗仔遭受這麼多藝人鄙視，已造許多業力，端看多數狗仔私下的生活，會知道什麼叫業力惡果，更表示：「從惡所得，總會從惡所還。」