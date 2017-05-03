印尼超萌小姐弟 網路人氣直逼明星爸媽中央社 (2017-05-03 12:43)
（中央社記者周永捷雅加達3日專電）印尼知名歌星夫妻檔安南和阿香堤向來是媒體焦點。而他們一對超萌的兒女近來成為網路熱門人物，姊弟倆水汪汪大眼和洋娃娃臉蛋，在社群媒體上人氣直逼爸媽。
安南（Anang Hermansyah）是印尼知名的性格男歌手，阿香堤（Ashanty）則是女神級的女歌手，兩人都有廣大粉絲。
這對銀色夫妻的兩歲大女兒阿爾喜（Arsy）一出生就因為可愛討喜和漂亮臉蛋，在社群媒體上擁有廣大粉絲。
她在社群媒體Instagram上已經有250萬名追隨者。
阿爾西6個月大的弟弟阿思雅（Arsya）在網路上的人氣也不遑多讓，他現在已經有近25萬名追隨者了。
安南和阿香堤一家人日前帶著這對小姐弟去日本度假賞櫻，他們的管家把照片上傳網路，阿爾喜穿著和服的萌樣超級「卡娃伊」，水汪汪大眼睛和洋娃娃般的小臉蛋迷到眾網友。
另一方面，阿香堤也上傳小兒子阿思雅日本遊的影片。影片中，阿思雅在日本兒童劇場中看到卡通人物表演，興奮地手舞足蹈起來，可愛萌樣也引來網友大讚。
這對小姐弟目前在網路上的粉絲人數不斷增加，讓許多網友大讚真是好基因，小姐弟都是高顏值，期待他們長大後的模樣。1060503
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