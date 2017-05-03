《甘味》唐律師狠母現身 新角色「殷蝶舞」是她NOWnews今日新聞 (2017-05-03 12:15)
本土劇《甘味人生》中的神祕人物「老K」就快要水落石出，日前不少人在猜，老K就是飾演「唐安琪」的張靜之，但沒想到昨（2）日的播出中，操控一切的竟然是安琪的媽媽「殷蝶舞」。
《甘味》新角色「殷蝶舞」是由被封為「80年代知名戲劇苦情女」的王淑娟飾演，一出場就狠勁十足，不但將顏巧苓（林玟誼）綁走，還戲弄高克威（謝承均）闖關尋妻，沒想到最後尋到的卻是一塊墓碑，更在克威的父親高毅（蘇炳憲）面前現身，放話「我們之間還有帳沒算完」。新角色的出現令觀眾相當期待劇情發展，不少人認為，一直以來都是給人柔弱、溫和形象的王淑娟，演起狠角色也很到位，不愧是實力派演員。
而王淑娟和張靜之在《白鷺鷥的願望》中同樣演母女，張靜之也在臉書分享與王淑娟的合照，「媽！很開心能跟淑娟姊再續母女情緣，不過這次看來又要有許多矛盾與衝突，第一天對戲兩人都落淚了，謝謝總是溫暖親切，又總是展現『大腕』演員風範的淑娟姐，讓後輩我獲益良多！」
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