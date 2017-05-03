阪神甲子園6月再辦「台灣日」 持護照與甲票免費換球衣NOWnews今日新聞 (2017-05-03 12:17)
深受國人喜愛的阪神甲子園球場與甲子園歷史館，每年都吸引一萬名以上旅客前往造訪，為此，今年台灣虎航與阪神甲子園球場、交通部觀光局駐大阪辦事處，將於6月14日至15日開始，再度舉辦「台灣日(台湾デー)」活動，凡透過網站購票者還可獲阪神球衣。
今年台灣日活動將於6月14、15日對戰西武獅的系列賽登場，球場周邊將架起臨時攤位，到場球迷若參與攤位遊戲可獲主辦單位精美贈品，阪神球場也邀請前效力於阪神虎隊，現職中華台北培訓隊的總教練郭李建夫和台灣虎航董事長張鴻鐘為台灣日活動進行開球式。
台灣虎航表示，為慶祝台灣日活動，即日起至本季球賽結束前，凡持中華民國護照旅客於甲票網站購買阪神甲子園主場舉辦任一本季球賽入場券，或是甲子園歷史館門票，就可至甲子園歷史館服務台（近16號門）或是球場諮詢服務台（近9號門），免費兌換阪神虎隊球衣一件。
此外，若民眾於5月5日至8日造訪 2017台北國際觀光博覽會現場，或是5月19日至22日造訪高雄市2017旅行公會國際旅展，皆可至台灣虎航攤位免費領取台灣虎航與阪神甲子園聯手推出的限量「台灣日（台湾デー）」涼扇一只，數量有限送完為止。
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