NBA／堅強感人 Thomas飆分表現獻給亡妹NOWnews今日新聞 (2017-05-03 12:21)
塞爾提克頭號球星Isaiah Thomas（湯瑪斯）在季後賽開打前遭遇人生至今最大憾事，他的妹妹Chyna Thomas因為車禍意外不幸喪生，但Thomas依然帶著哀傷持續奮戰，因為他知道他最親愛的妹妹會持續看著他在球場上奔馳。
塞爾提克3日歷經延長賽後以129：119擊敗巫師，Thomas絕對是球隊第一勝利功臣，他在第四節攻下20分、延長賽更是獨拿9分進帳，全場共拿下生涯季後賽新高的53分，幾乎是憑一己之力拿下比賽勝利。
最為悲傷的巧合，此役美國當地時間正好便是Thomas已故妹妹的冥誕，賽後Thomas受訪表示：「今天是我妹妹的生日，她本來在今天就滿23歲了，我所能做的就是上場為了她奮戰。」
Thomas強調他知道他的妹妹不會想看見他因為哀傷而停止打球，這也成了他在場上最大的動力：「我做的一切全部都是為了獻給我妹妹，我知道她此時正在看著我的表現。」
不僅內心有著巨大的傷口，Thomas在首戰時身體也嚴重受傷，他在前役被撞斷門牙，經過幾個小時的緊急手術才讓Thomas能夠復原回到場上奮戰，塞爾提克總教練Brad Stevens賽後表示Thomas不僅是牙齒被撞斷而已、他整個口腔都有受傷所以進行了相當久的手術治療，這讓他此役表現顯得更加不可思議。
「今天對他（Stevens）來說絕對是相當難熬的一天。」Stevens表示：「我們都知道他會撐過去、結果他不只撐過去還拿了50分！」
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