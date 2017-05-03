光芒隊今天以3:1擊敗馬林魚，讓勝率爬升至5成，不過台灣小將胡智為整整休了8天都未出賽，今天也被正式下放3Ａ，不過胡智為父母原本預計明天要到主場看兒子投球，此心願未實現。

胡智為4月25日大聯盟初登板對金鶯投1局無失分後，就沒再出賽，他在牛棚熱身，卻都沒有機會上場。

其實胡智為本來就可能被下放，因為他是牛棚中最具潛力的新秀，況且光芒隊也預計將他培養成先發大將，因此下去小聯盟也有助於他調整。