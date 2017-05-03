文／MOOK景點家Shun君整理報導



日本知名的藥妝保養網站＠cosme，其論壇所評選的保養品及化妝品排行榜，一直具有說服力，也成為藥妝迷的選購指標，於2007年在日本開設第一間實體店面後，目前已有20間店鋪，今年首度在海外開設門市，會於5月5日選定在微風台北車站開幕。

本知名的藥妝保養品牌＠cosme，5月5日選定在微風台北車站開幕 (圖片提供／雪麗兒)

＠cosme store第一間海外門市位在微風台北車站B1F，秉持著＠cosme的精神，體驗、相遇、命定的化妝品，提供台灣消費者體驗無壓力的購物環境。近百坪的店鋪，除了清楚呈現給消費者商品情報外，也提供了日本和國內的彩妝、保養品等人氣排行榜，另外還有專業的工作人員可供諮詢。一旁的化妝台可讓客人實際體驗，店內有近百款的品牌及超過5,000項的商品可選擇。除了在微風台北車站，＠cosme store也預計於6月在信義微風開設第二間海外分店。

除了＠cosme store外，ABC-MART也會在此開設分店 (圖片提供／雪麗兒)

【Info】

＠cosme store微風台北車站

地點：微風台北車站B1F



藥妝採購天堂！四大理由非逛不可

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