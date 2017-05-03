（中央社記者鄭景雯台北3日電）藝人小S徐熙娣、林志玲為了蔡康永的電影處女作「吃吃的愛」，首次攜手登上雜誌封面。小S說，因為拍戲和林志玲交心，也和蔡康永暗中幫林志玲找對象，「她喜歡家庭的感覺」。



小S、林志玲，一個是嗆辣紅玫瑰，一個是溫柔白玫瑰。性格完全兩極，總是在幕前互嗆較勁，這次因合作演出電影「吃吃的愛」，也讓兩人交心，在接受雜誌訪問時，說心底話。



談到林志玲，小S說總有一層很厚的紗在兩人之間，總沒辦法成為真正的好姐妹，但拍片後兩人交心，小S還和大S、阿雅等姊妹淘說，「完蛋了，我可能會把她拉進姐妹淘。她是正常人。」



小S也大讚林志玲是很棒的女人，卻沒男友，因為感情會攤在陽光下，反而不敢追她，「我希望幫她找一個，因為我知道她很喜歡家庭的感覺。」



林志玲也說，小S和她個性截然不同，有一次，她私下和我說，「我也只能講你，講別的女明星我怕人家真的生氣」，林志玲認為，「瞭解我的人，也不會覺得小S在傷害我，她是因為愛我，所以黑我。」



出道多年，面對外界好或壞的評價，林志玲依舊高EQ地回，「如果你因為外界的聲音而起伏，永遠做不了自己」。1060503