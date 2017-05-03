（中央社台北3日電）氣象專家吳德榮今天指出，這兩天水氣偏多，大氣較不穩定，有局部短暫陣雨，西半部白天高溫達攝氏32、33度，感覺有點悶熱，未來一週都是偏暖的天氣。



前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，由於太平洋高壓偏強，昨（2日）天南下的鋒面結構被破壞、強度減弱，不但降雨少，氣溫也未下降。



至於週五、六（5、6日）這波也是類似，鋒面後也無明顯冷空氣，氣溫僅略微下降、幅度很小，大致還是溫暖的。



他說，下週日、一（7、8日）西半部多雲時晴、天氣偏熱，東半部及午後山區有局部性短暫陣雨。下週二、三（9、10日）又有一波偏弱的鋒面，模式模擬還會調整，需再觀察。1060503