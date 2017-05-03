圖說:薰之園香草農場提供遊客親近香草植物、各式香草美食與DIY體驗。(屏東縣政府提供)

欣傳媒 | 記者方雯玲報導

四季如春的屏東縣，素有「台灣夏威夷」美譽，除了絡繹不絕的墾丁逐浪人潮之外，近年屏東縣也不斷透過大型節慶、發掘新亮點推展觀光，近年即以生態、休閒農場出名，今年《熱帶農業博覽會》2公頃的電影《惡靈古堡》彩稻田，成為吸睛焦點。

第一屆「2017國內旅遊高峰論壇及交流研討會大會」，近日在屏東縣舉辦，邀集旅遊產官學界共聚一堂，結束後也舉辦屏東踩線旅遊，分為原鄉、大鵬灣、文創、休閒農場、單車5條路線，屏東縣豐富多彩的旅遊資源，讓與會者印象深刻。

曾任屏東縣觀傳處處長、現任研考處處長鄞鳳蘭指出，屏東優勢在於親山親水，100多公里海岸線，海產農產資源豐富，族群多元，座擁琉球鄉、五大國家級景點：墾丁、大鵬灣、六堆客家園區、台灣原住民文化園區、茂林，三大國家森林遊樂區：墾丁、雙流、林後四林。屏東縣發展觀光之餘，也不忘保護生態環境，墾丁國家公園生態保護區提供須預約申請的限定人數參訪，小琉球更以生態豐富的潮間帶著稱，浮潛者能與全台灣已少見的綠蠵龜同遊大海。

屏東縣5大特色旅遊路線

1原鄉之旅路線：霧台、山地門、琉璃吊橋、原住民文化園區、禮納里

山川琉璃吊橋是全台最長的吊床式吊橋，也是南台灣最美的天際線，由排灣族藝術家撒古流‧巴瓦瓦隆設計，以鑲崁的琉璃珠、故事牌訴說部落動人的故事；瑪家鄉「台灣原住民文化園區」，展示台灣16族原住民文化、歌舞表演；霧台素有「魯凱族聖地」之稱，保存魯凱族獨特文化藝術，例如石板屋、石雕、編織工藝；

原民自88風災後部落遷徙、凝聚大愛建立的新家園「禮納里」，有「台灣的普羅旺斯」美譽，林立特色教堂、彩繪牆、藝術工作室，可深入與原民朋友互動。屏東185縣道北起高樹鄉，沿途經三地門、瑪家、萬巒至坊寮，連結特色景點，充滿原民部落風情。

2人文文創路線：青島街、孫立人將軍府、大花農場、農科

青島街、勝利新村一帶，儼然成為屏東文創大本營，青島街眷村區座落著將軍之屋、由眷村老屋改建的咖啡館、餐廳、文創商店，由貨櫃屋搭建而成的I/o studio青創聚落，進駐文創團隊，建築體色彩繽紛，成為熱門打卡地點，孫立人將軍府為和洋建築樓房，展示眷村文化與昔日歷史；大花農場為占地十幾公頃的有機玫瑰園，提供20人以上團體預約參觀，費用每人250元起，可品嚐玫瑰花輕食及農場體驗導覽；農科園區進駐觀賞魚及水產種苗、生醫等廠家，亞太水族中心開放參觀，喬本生醫等提供考察導覽。

3海洋動感路線：大鵬灣生態區、卡丁車試乘、賽車觀賞、東方酒店

位於東港的大鵬灣國家風景區，占地13.5公頃，為紅樹林復育濕地公園，擁有生態、歷史人文、台灣最佳海象基地、空中活動區等獨厚條件，園區內觀光資源與活動豐富，包括環灣單車館、水上飛機觀景台，及引爆車友話題的大鵬灣國際賽車樂園，賽車樂園是台灣第一座G2國際賽車場，並加入Go-Kart卡丁車賽車場，未來總開發面積257公頃，採分期開發，概分碼頭區、海灣區、高爾夫球區、生態區，已完成國際賽車場、東方度假酒店、文史博物館、主題商店街等，持續興建遊艇港遊憩區、大飛機觀景台、綠水世界等。

4農場體驗路線：薰之園香草農場、大茉莉農莊、鴻旗農場

屏東的休閒農場多元，合法登記達35家，涵蓋有機、生態、鱷魚、可可、咖啡、身心靈、濱海等主題元素。薰之園香草農場，以生態工法打造無毒無農藥的農場，提供遊客親近香草植物、各式香草美食與DIY體驗；大茉莉農莊，最大賣點是農場主人John親手搭建的紙房子，女主人喜愛烘焙，園內提供手工窯烤P、手工餅乾、麵包供遊客享用；鴻旗位於大武山下水源保護區，以無污染山泉水、豐沃有機土壤培育優質有機農特產品。聚集多家休閒農場的萬巒沿山農業區，坐擁生態綠廊，鳥類物種豐富，可提供手搖咖啡、羊乳饅頭DIY、有機蔬果、咖啡現採、大武山賞夜景等生活享宴。

5客家文化探訪兼單車騎乘路線：萬金聖母殿、客家聚落、竹田驛站單車行

萬金聖母殿百年天主教堂，於清同治年間由西班牙神父創建，是台灣最古老的教堂，也是三級古蹟，形成台灣唯一天主教氛圍社區，每年12月擁有台灣最具特色的聖誕季慶典活動。想要體驗屏東多元族群文化，不妨走進客家聚落，並且可以騎自行車一路探訪，屏東縣近年啟用「竹田之星」自行車道，周邊鄰近竹田鄉、內埔鄉等客家村落，竹田鄉正計畫打造為養生村，讓遊客來此享受慢活，竹田驛站近百年歷史，集結日式木造老車站、古井澡堂區、文化展覽館等，提供導覽童玩DIY、客家擂茶及麻糬DIY、特產品販賣等。

飯店新焦點：薇米文旅

近來屏東市一些飯店在硬體、氛圍上讓人耳目一新，薇米文旅即是一例，溫馨典雅又帶有清新文創風格，提供個性化服務。薇米文旅最讓旅客激賞的莫過於住房寬敞舒適，中西式自助早餐品項豐富、評價高，還設有公用電腦、閱讀區等個性化設備，共有62間禁菸客房，適合自由行、團體旅遊、商務洽公，坐落於繁華地段、屏東觀光夜市旁，距離火車站、客運站僅需5分鐘。

地址：屏東縣屏東市復興路25號9～10樓

電話：（08）()734-3456

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