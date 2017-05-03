圖說:欣傳媒旅遊金平台上線，打造全方位達人育成中心，趕緊報名部落客說明會

欣傳媒 | 綜合報導

欣傳媒將於5/15、 6/5邀集部落客、達人舉辦三場「募集達人說明會」，發表欣傳媒旅遊金發展計畫，打造開放式平台，號召廣大作者群進駐，憑文章人氣即可累積旅遊金點數，兌換各式優惠旅遊商品，以期累積大量優質華文旅遊內容，以及打造新生代旅遊達人，凡參加說明會即贈送旅遊金點數100點。

加入欣傳媒的作者群，不只能賺取旅遊金，更會集合雄獅集團的全方位資源來營造，包括平面雜誌、FB粉絲家族、欣講堂、達人帶路＆hellip;各種大平台露出機會。欣傳媒將會開設達人特訓課程，精進寫作、影音、口語表達、社群經營，培植優質的新生代達人。

旅遊金即日起已經上線，歡迎各路好手至欣傳媒平台上分享您的兩篇文章，經站方審核後可晉升到經濟艙，即獲得旅遊金累積資格，您可透過分享和推播來增加文章曝光，以加速累積旅遊金點數，達到兌換優惠旅遊商品或邀約的資格。(旅遊金說明頁：https://goo.gl/FU4kcU)

旅遊金系統能兌換優惠旅遊商品，也將會釋出媒體團邀約，以及各式專案合作的踩線機會，讓您擁有更多旅外的曝光機會，欣傳媒期待更多好手或新手一起加入作者群，邀您一起探訪全世界。

欣傳媒近期將於雄獅永康人文空間舉辦四場「募集達人說明會」：5/15 (一)14:30-16:30、5/15(一)19:30-21:30、5/18(四)19:30-21:30、6/5(一)14:30-16:30，跟部落客、達人面對面竭誠說明，現場名額有限，歡迎有興趣加入的朋友盡快上網報名(https://goo.gl/forms/fXMG5rilpBCBGRMJ3)，以免向隅。

凡參加「募集達人說明會」說明會的朋友，將有機會優先晉升到經濟艙，並現場贈送旅遊金點數100點給您，立即開始累積點數，搶先參與各式邀約和產品優惠。

欣傳媒期許透過旅遊金計畫，募集大量達人，開展網站多元動能，達到以下標的：

(1)募集龐大旅遊作者群，打造達人育成中心

(2)華文優質旅遊資料庫

(3)旅遊元件量販平台

欣傳媒竭誠歡迎您一起加入，讓我們一起拓展旅遊欣視界！