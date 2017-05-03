老虎隊「黑卡布」Miguel Cabrera今天在出戰印地安人隊時，敲出他生涯第450轟，這也是他受傷回到球場的首轟，終場老虎以5:2贏球。

Miguel Cabrera是剛從下腹部扭傷回到陣中，在底特律寒冷的天氣，他經過10天休養，球團保護他，也讓他7局退場。

他是在3局下敲出本季第4轟，也是他生涯對戰Corey Kluber的第6發全壘打，Alex Avila在他開轟後敲出適時安打，讓老虎隊單局攻下3分奠定勝基。

老虎隊王牌投手Justin Verlander7局失2分，被打4支安打，4保送，拿到本季第2勝。

虎軍守護神「Ｋ-Rod」Francisco Rodriguez三振掉Francisco Lindor，也拿到他本季第7次救援成功。