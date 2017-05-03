首戰門牙被打斷的塞爾提克第一主將Isaiah Thomas（湯瑪斯）在3日帶著補好的新牙上場作戰，精彩的表現比他潔白的牙齒還要亮眼，在Thomas狂砍53分的帶領下，塞爾提克以129：119，歷經延長賽後擊敗巫師、拿下2連勝。

巫師在第四節開局時還握有7分領先，不過塞爾提克靠著Thomas和Avery Bradley連續外線命中，決勝節開打5分鐘便將比分超前，隨後雙方互有來往，巫師奮力防守、Marcin Gortat和Markieff Morris前後用火鍋阻止綠衫軍進攻，幫助巫師在終場前3分鐘取得6分領先。

此時Thomas再度挺身而出，不僅自己飆分，也適時送出助攻讓Terry Rozier投進三分球，巫師雖然由Otto Porter Jr.投進三分球再度超前，不過Thomas再用罰球追平比數，巫師最後一擊交由主控John Wall操刀，但中距離未能投進、Bradley Beal搶下進攻籃板也未能把球送入籃框，雙方延長加班。

在全場球迷的加油之下，Thomas再度接管比賽，切入拋投、中距離跳投皆無人能擋，在不慎手滑、未能完全控制好球的情況下仍完成神奇的進算加罰，就此帶領綠衫軍搶下勝利。

總計Thomas在決勝第四節斬獲20分、延長賽則獨拿9分進帳，全場狂砍53分創下生涯季後賽最佳表現，且也成為NBA史上第4位能在季後賽單場攻下50分以上的球員。

Wall全場拿下40分、13助攻是巫師表現最出色的球員，但他在延長賽1分未得、且還在1對1的狀況下被Bradley抄球快攻灌籃得手，讓塞爾提克打出旺盛氣勢。

雙槍未能同場發揮是巫師吞敗主因，Beal全場15投僅4中，在火力支援不足、又無法守住Thomas的情況下，巫師只能黯然吞下連敗。