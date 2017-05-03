印地安人2A（Akron RubberDucks）張育成今天對大都會2A之戰，4打數敲出3支安打，可惜印地安人2A以4比5輸給大都會2A。紅襪2A（Portland Sea Dogs）林子偉今天再敲安打，連續14場比賽擊出安打。

今天印地安人2A對大都會2A之戰，張育成先發守游擊，打第五棒，他1局上第一次打擊就敲出安打，送回1分，6局上擊出二壘打、7局上再打出一壘打，此戰4打數3安打有1打點，本季打擊率2成10。

紅襪2A對洛磯2A之戰，林子偉先發守游擊，打第七棒，他2局上敲出安打，打回1分，此戰5打數1安打，有1打點，本季打擊率3成39。

林子偉4月12日之戰僅上場代跑，因此不為中斷連續紀錄的因素，林子偉目前已連續14場比賽擊出安打。

印地安人1A（Lake County Captains）朱立人今天4打數1安打，本季打擊率3成20。