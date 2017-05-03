南韓人氣女演員李侑菲，在《皮諾丘》裡飾演可愛的女記者一角，逐漸受到關注，之後在韓劇《夜行書生》首次擔綱女主角，與李準基上演「人鬼戀」，可惜收視率不佳。而近日她於社群媒體上傳了一段吃東西的影片，不斷舔著湯匙的模樣，讓粉絲瘋狂點閱。

影片中，李侑菲的湯匙上有著滿滿的冰淇淋，接著她一口送進嘴裡，表情超滿足，對著鏡頭瞪大雙眼，還不斷舔著湯匙，短短的「吃貨放送」因此擁有超高的點閱率，而看到她賣萌的粉絲也留言稱讚，「好漂亮」、「好可愛」，甚至還有粉絲想要「啵兒一個」。