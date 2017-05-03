李侑菲的吃貨放送 不斷舔「他」表情滿足NOWnews今日新聞 (2017-05-03 11:43)
南韓人氣女演員李侑菲，在《皮諾丘》裡飾演可愛的女記者一角，逐漸受到關注，之後在韓劇《夜行書生》首次擔綱女主角，與李準基上演「人鬼戀」，可惜收視率不佳。而近日她於社群媒體上傳了一段吃東西的影片，不斷舔著湯匙的模樣，讓粉絲瘋狂點閱。
影片中，李侑菲的湯匙上有著滿滿的冰淇淋，接著她一口送進嘴裡，表情超滿足，對著鏡頭瞪大雙眼，還不斷舔著湯匙，短短的「吃貨放送」因此擁有超高的點閱率，而看到她賣萌的粉絲也留言稱讚，「好漂亮」、「好可愛」，甚至還有粉絲想要「啵兒一個」。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
周杰倫嗆保全 央視：知錯能改優質偶像【中央社】
宜蘭女孩彭羽彤韓國出道 舞蹈老師祝福【中央社】
迪麗熱巴討親親 鹿晗心跳狂飆160【NOWnews今日新聞】
Angelababy孕照假的 攝影師陳漫：拍完就生了【NOWnews今日新聞】
《通靈少女》結局太揪心 蔡凡熙淚崩【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》