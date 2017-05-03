隋棠尪同框前世情人放閃 Lucy頭髮炸開有夠萌NOWnews今日新聞 (2017-05-03 11:45)
藝人隋棠婚後與老公Tony相當恩愛，並生下兒子Max以及女兒Lucy。老公Tony對前世情人Lucy可說是疼愛有加，剛從美國開會回來的他，甜蜜地與女兒躺在一起，隋棠更笑說，這組照片根本就是：「爸爸回來了之閃光。」
Tony之前就曾為了唱歌給女兒聽，完全無視兒子Max想吃餅乾的心情，疼愛女兒的心情溢於言表。近日隋棠在臉書表示：「兩天一夜美國行，辛苦超人爸爸，只是為了開一個會。」隨即PO出Tony與女兒Lucy躺在一起的放閃照片，照片中Lucy睜著超萌大眼，頭髮炸開很是搶鏡，而Tony則是對女兒笑個不停，充滿著濃濃父愛，不少網友直呼畫面超有愛。
許多網友在看完「放閃」照後，笑說「妹妹的頭髮好搶戲」、「想看Lucy頭髮的極限」，有網友則替Max抱不平，打趣表示：「Max的戲份越來越少了。」也有網友對於Tony如此疼愛小孩的行為表示讚賞，更誇隋棠真是嫁對人了呢！
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