▲湯姆克魯斯超親民，即便在拍攝驚險鏡頭他還是不忘和民眾打招呼。（圖／翻攝自臉書，2017.05.03）

巨星湯姆克魯斯近日在法國巴黎封街拍攝新片《不可能的任務6》，最新曝光的畫面中他「未戴安全帽」騎重機狂飆，車技不輸專業級車手。民眾見到巨星現身紛紛在旁拿起手機猛拍，而阿湯哥也一展親民態度，特地騎到護欄旁「放手」與民眾打招呼。

湯姆克魯斯主演的經典系列《不可能的任務》即將邁入第6集，取景地點橫跨世界各地，而這次阿湯哥也親抵巴黎封街拍攝飛車戲。只見最新曝光的花絮中他未戴安全帽，騎上重機在巴黎街頭狂飆。而劇組封街拍攝造成民眾圍觀，阿湯哥見此也特地騎到護欄前放手與民眾打招呼，於鏡頭前來去自如，一展親民風範。畫面一出也讓外國網友直呼阿湯哥十分專業，對得起自己的超高片酬。