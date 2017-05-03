NBA／騎士組四巨頭？ 泰隆魯：曾邀狼王復出加盟NOWnews今日新聞 (2017-05-03 11:55)
衛冕軍騎士今年賽季補強不手軟，季中找來「帥哥射手」Kyle Korver、Andrew Bogut及Larry Sanders外，總教練Tyronn Lue今天上節目時自爆，當初曾邀「狼王」Kevin Garnett復出加盟騎士，組成「四巨頭」。
Lue今天上節目自爆，當初騎士其實不是要簽下25歲中鋒Walter Tavares，而是他曾經試著說服Garnett復出加盟騎士，但Garnett這樣回應Lue：「假如你和James Posey（騎士助理教練）都還是球員的話，他願意加盟，但你們都已經是教練了，我還是不要好了。」
Garnett今年已經高齡40歲，在NBA打滾21個球季，曾入選15次全明星賽，生涯繳出平均17.8分10籃板成績，但他最後1個球季在灰狼時，38場先發當中僅繳出3.2分3.9籃板，和過去全明星身手相比，已經不可同日而語。
騎士目前季後賽奪下5連勝，自2015年賽季以來，騎士在季後賽主場奪下16勝1敗成績，第2輪以1：0領先暴龍。
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