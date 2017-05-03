邁阿密馬林魚隊今天在自家主場出戰光芒隊，台灣小將胡智為沒有上場，但也在場邊準備，光芒隊終場以3:1獲勝。

馬林魚這場推出頭號先發Edinson Volquez（沃奎茲）出賽，他雖然飆出9次三振，卻也投出個人新高的8次保送，讓光芒有機可趁，總計他主投4.1局失3分，共用91球，本季勝投尚未開張。

而他也創下自1900年起，首位投不滿5局卻飆出9次三振、8次保送的投手，只有42顆是好球。

光芒打線全場8安，15次被三振，11次保送，其中3局由Logan Morrison轟出右外野陽春彈，5局上再下2分，奠定勝基。

Alex Cobb主投6局無失分，達到本季第二勝，Alex Colome第7次救援成功，台灣小將胡智為場邊熱身卻沒有上場機會。