陸版太魯閣 重慶村民峭壁鑿懸崖公路中央社 (2017-05-03 11:53)
（中央社台北3日電）花蓮太魯閣國家公園斷崖峭壁上的道路令人讚嘆，在中國大陸重慶也傳出有偏鄉村民集資造路，在海拔800公尺高的山壁上鑿出懸崖道路，美麗的風光使當地成為觀光景點。
綜合重慶日報微博、人民日報微信公眾號等陸媒報導，重慶市開州區滿月鄉雙坪村座落於重慶一處海拔1500多公尺的高山上盡是岩石，外側則是絕壁深淵，雲霧繚繞，險象環生。
過去村民想要出村，需要在山路間手腳並用花上4個小時，直下800公尺高的懸崖峭壁，極為艱險；人員傷亡、物資損失等意外時有所聞。
閉塞的交通環境也阻礙村莊發展，裡頭的糧食出不去，外面的貨物進不來，大部分村民只能依靠自給自足的方式勉強溫飽。
直到1997年，當地村民自發集資造路。村官凌瑞原說，當時村中有400多名村民，其中300多位村民每人出資人民幣1500元左右，出不起錢的村民有的出讓土地、有的以工抵資，歷經1年時間，終於人工開鑿出一條懸崖公路。
據報導，當地政府在2011年透過政府出資、社會資金籌集等方式，對人工開鑿的鄉村公路進行路面強化等工程，使當地交通更便利，美麗的風光也使當地成為觀光景點。1060503
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