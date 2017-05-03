來台郵輪客大成長 菲國旅客成長55倍中央社 (2017-05-03 11:46)
（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部全力推動郵輪觀光，觀光局統計，今年首季來台郵輪旅客中，陸客減少近9成；不過，總體人數為去年同期約2倍，其中以菲律賓旅客成長55倍最多。
觀光局統計，今年1至3月，來台郵輪旅客為1萬9513人次，是去年同期9641人次約兩倍。
因兩岸關係停滯，陸客搭郵輪來台旅客也呈現明顯滑落，首季只有432人次，比去年同期4303人次，減了近9成。
令觀光局驚喜的是，首季郵輪旅客中，菲律賓旅客有4762人次，比去年同期85人次，成長幅度高達55倍。
觀光局說，去年台灣郵輪旅客有75萬人次，今年預期可破100萬人次，可創造的產值也可望從去年新台幣40億元增加到今年的50億元。1060503
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