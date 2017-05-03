美國職棒 胡智為回3A中央社 (2017-05-03 11:28)
（中央社台北3日電）效力美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊的台灣投手胡智為，今天在比賽結束後，被下放回3A，結束短暫的第一次大聯盟之旅。
光芒隊今天以3比1擊敗邁阿密馬林魚隊，胡智為在賽中曾經短暫在牛棚熱身，但是沒有出賽，比賽結束之後，光芒隊就宣布將胡智為下放回3A。
胡智為首度登上大聯盟，雖然只登板一次，但留下1局、無安打、無失分的成績，表現相當優異。1060503
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