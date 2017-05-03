▲貝克漢揪全家一起曬恩愛，感情十分要好。（圖／翻攝自IG，2017.05.03）

「足球金童」貝克漢於昨（2）日歡度42歲生日，他也與家人合影留念一起大曬恩愛。維多莉亞更於IG放上和小哈珀的飛吻照，祝福老爸生日快樂。兒子們也隨後跟上，向最帥老爸示愛，讓外界直呼貝克漢真是太幸福了。

「足球金童」貝克漢於本月2日歡度42歲生日，他在IG放上慶生照，分享與家人共度的歡樂時光。愛妻維多莉亞也放上與小女兒哈珀的飛吻照，並寫下：「最愛你的兩位女孩祝老爸生日快樂。」隨後，貝克漢的帥兒子羅密歐與布魯克林也於IG向老爸示愛，熱愛攝影的布魯克林更放上貝克漢的特寫照片，一家人互動溫馨。粉絲也湧入留言：「足球傳奇生日快樂！」、「我最愛的足球一哥生日快樂。」

▲維多莉亞貝克漢（右）與愛女一起向老爸送飛吻。（圖／翻攝自IG，2017.05.03）