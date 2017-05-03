貝克漢歡度42歲生日 揪全家曬恩愛NOWnews今日新聞 (2017-05-03 11:07)
「足球金童」貝克漢於昨（2）日歡度42歲生日，他也與家人合影留念一起大曬恩愛。維多莉亞更於IG放上和小哈珀的飛吻照，祝福老爸生日快樂。兒子們也隨後跟上，向最帥老爸示愛，讓外界直呼貝克漢真是太幸福了。
「足球金童」貝克漢於本月2日歡度42歲生日，他在IG放上慶生照，分享與家人共度的歡樂時光。愛妻維多莉亞也放上與小女兒哈珀的飛吻照，並寫下：「最愛你的兩位女孩祝老爸生日快樂。」隨後，貝克漢的帥兒子羅密歐與布魯克林也於IG向老爸示愛，熱愛攝影的布魯克林更放上貝克漢的特寫照片，一家人互動溫馨。粉絲也湧入留言：「足球傳奇生日快樂！」、「我最愛的足球一哥生日快樂。」
▲維多莉亞貝克漢（右）與愛女一起向老爸送飛吻。（圖／翻攝自IG，2017.05.03）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
周杰倫嗆保全 央視：知錯能改優質偶像【中央社】
宜蘭女孩彭羽彤韓國出道 舞蹈老師祝福【中央社】
迪麗熱巴討親親 鹿晗心跳狂飆160【NOWnews今日新聞】
Angelababy孕照假的 攝影師陳漫：拍完就生了【NOWnews今日新聞】
《通靈少女》結局太揪心 蔡凡熙淚崩【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》