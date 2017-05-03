一檢再檢 劉亞仁將五度進行兵役判定NOWnews今日新聞 (2017-05-03 11:23)
南韓演員劉亞仁，近來因兵役問題，不斷躍上新聞版面，之前的三次體檢都被判定須重新檢查，日前他於3月15日第四次體檢的結果出爐，再次被兵務廳判為需要複檢，而他所屬的經紀公司也發表聲明。
因骨瘤問題讓兵役一再延期的劉亞仁，日前第四次兵役檢驗結果出爐，繼前三次的的7級（重新檢查）判定結果，他再一次獲得必須第五次複檢的通知。而劉亞仁所屬的經紀公司UAA表示，劉亞仁接到由兵務廳寄送的體檢結果，並將於5月22日再一次進行體檢，其他細節暫時無法告知，未來有新消息會再公布。
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