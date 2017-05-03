（中央社台北3日綜合報導）被視為是美國職棒大聯盟紐約洋基隊新世代代表人物的外野新秀賈吉，今天又秀了一手。他在打擊練習時，一棒將球轟出場外，還打破了洋基球場的一台平面電視。



洋基隊總教練吉拉迪（Joe Girardi）日前在接受訪問時指出，賈吉（Aaron Judge）將是洋基隊新一代的吉特（Derek Jeter）。去年8月才首登大聯盟的賈吉，首打席就轟出全壘打，今年新球季開始後，賈吉在4月轟出十發全壘打，追平大聯盟新人的單月最多全壘打的紀錄。



今天洋基隊在主場迎戰多倫多藍鳥隊，賈吉在賽前打擊練習時，又展現長打能力，連連將球轟出場外，其中一球還正中場外的平面電視，把電視打出了一個大洞。



不止在練習時打得好，賈吉今天在對藍鳥隊的比賽中，也演出單場雙響砲，將本季全壘打數提昇到12發，傲視大聯盟。也靠著賈吉單場雙響砲、4分打點，洋基以11比5擊敗藍鳥，也讓先發主投6.1局，失4分的日籍投手田中將大順利拿下第4勝。1060503