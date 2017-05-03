影／《黑塔》玩混搭 科幻西部片再現恐怖經典NOWnews今日新聞 (2017-05-03 10:32)
電影《黑塔》改編自恐怖大師史蒂芬金的同名小說，由丹麥籍導演尼可萊阿爾賽（Nikolaj Arcel）執導，並請來伊卓瑞斯艾巴、馬修麥康納主演。此片融合科幻、恐怖、西部片等要素，走陰暗色調，描述在文明崩壞世界中，左輪神槍手羅蘭德斯欽是僅存的槍客，他將追尋黑衣人的蹤跡，找尋宇宙中樞「黑塔」阻止世界滅亡。
《黑塔》一片以西部片特有的緊張氛圍融合科幻特效，用灰黑色調描繪崩壞世界的樣貌。最新曝光的預告短片中神槍手羅蘭以天降子彈的方式將手槍上膛，羅蘭也是僅存的槍客，他將追尋神祕黑衣人的蹤跡，直達「黑塔」拯救世界免於滅亡。《黑塔》預計將在今年八月上映，而今年年底，同樣出自史蒂芬金之手的恐怖經典《靈異魔咒》（It），也將由電視登上大銀幕，兩部經典一次登台，讓你重溫史蒂芬金的魅力。
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