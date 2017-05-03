紅襪隊今天在芬威球場出戰金鶯隊，令人注目的不只是紅襪隊王牌Chris Sale（塞爾）先發，他跟金鶯球星Manny Machado（馬恰多）的對決也令人印象深刻，紅襪最後以5:2贏球。

首局Sale就對Machado投出近身球，雖然沒有真的砸到人，但讓人聯想到4月23日，紅襪隊投手Matt Barnes曾對他投出近身球，最後雖然沒打到他，但也被禁賽4場與罰款，原因又要回溯至他對Dustin Pedroia滑壘，導致對方受傷。

不過Machado7局對Sale開轟，也算是用球技為自己爭了一口氣，紅襪隊打線以Hanley Ramirez單場雙響砲最為出色。

最終Sale主投8局失2分，被打3安打，2保送，11次三振，拿到本季第2勝。

此外，昨天被紅襪球迷羞辱的外野手Adam Jones，雖然上場受到球迷掌聲，但4打數都沒有敲安。

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