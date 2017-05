紅襪隊今天在芬威球場出戰金鶯隊,令人注目的不只是紅襪隊王牌Chris Sale(塞爾)先發,他跟金鶯球星Manny Machado(馬恰多)的對決也令人印象深刻,紅襪最後以5:2贏球。

首局Sale就對Machado投出近身球,雖然沒有真的砸到人,但讓人聯想到4月23日,紅襪隊投手Matt Barnes曾對他投出近身球,最後雖然沒打到他,但也被禁賽4場與罰款,原因又要回溯至他對Dustin Pedroia滑壘,導致對方受傷。

不過Machado7局對Sale開轟,也算是用球技為自己爭了一口氣,紅襪隊打線以Hanley Ramirez單場雙響砲最為出色。

最終Sale主投8局失2分,被打3安打,2保送,11次三振,拿到本季第2勝。

此外,昨天被紅襪球迷羞辱的外野手Adam Jones,雖然上場受到球迷掌聲,但4打數都沒有敲安。

