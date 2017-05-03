塞爾提克今天將在主場迎戰來訪的巫師，能否壓制「牆哥」John Wall的表現，絕對是塞爾提克第2戰最大的關鍵，當家球星Isaiah Thomas賽前充當記者，詢問兒子Jaiden Thomas該如何守住Wall，Jaiden相當可愛地表示：穿上快的鞋子！場面相當溫馨。

Jaiden本場比賽到場幫老爸加油，Isaiah在賽前帶Jaiden到媒體聯訪室，Isaiah充當記者訪問Jaiden要怎麼樣才能守住Wall？

Jaiden一臉相當嚴肅地表示：「我可以做的就是努力打球，從現在開始每一天防守Wall。」

Isaiah接著問Jaiden：「Wall的速度很快欸，你要怎麼樣才能阻止他呢？」Jaiden的回答相當可愛，他表示：「你要穿上一雙很快的鞋子，我就能守住他，也可以賞他一記麻辣鍋。」場面相當溫馨感人。

塞爾提克目前取得1：0的優勢，Wall首戰繳出20分16助攻的表現，但Isaiah Thomas表現也不遑多讓，繳出33分9助攻成績。

（▲影片翻攝自YouTube）