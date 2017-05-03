Mazda2 18年式開始接單 7月開始交車中央社 (2017-05-03 10:09)
（中央社記者田裕斌台北3日電）馬自達(Mazda)宣布，精品小車Mazda2全新18年式開始接單，建議售價自新台幣65.9萬元起至74.9萬元，預計7月開始交車。
馬自達表示，18年式Mazda2延續榮獲德國紅點設計大獎的魂動造型，在車身設計細節多所點綴，不僅全車系標配倒車攝影機、自動收折後視鏡與LED後視鏡方向燈，頂級車款更進一步搭載LED前霧燈、鯊魚鰭天線，並搭配16吋的新色鋁圈。
此外，18年式Mazda2同步進行NVH減音減震工程強化，車輛行駛過程更加安靜；除了造型與質感面的精進外，18年式Mazda2全車系首度導入G力導引控制技術，透過調整引擎扭力輸出，調配車輛前後重心移轉，讓四輪接地時所產生的下壓力達到最佳化，全車系也標配6具SRS氣囊與DSC動態穩定系統。1060503
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