（中央社記者陳葦庭台北3日電）北台灣多雲悶熱，中央氣象局今天表示，儘管微弱鋒面遠離，但是今明2天還是多雲的天氣，高溫可達攝氏30度，週五還有波鋒面報到，預計週日陽光才會露臉。



微弱鋒面遠離，但今天北部和東半部雲量仍偏多，中央氣象局表示，由於水氣偏多，今天、明天迎風面北部、東半部仍是多雲為主的天氣，偶爾會有短暫陣雨，不下雨的時候高溫可達30度，低溫也有22到25度，整體感受偏悶熱。



中南部方面，氣象局說，各地都是晴到多雲的天氣，高溫上看33度，午後要留意雷陣雨，提醒民眾記得攜帶雨具備用。



氣象局預測，週五將有另一波微弱鋒面南下，水氣會比這兩天更多，雨勢也會轉趨明顯，週六東北風接力，北部高溫略降，約25度，低溫仍維持20度左右，中南部則不受影響，仍有機會出現30度以上高溫。



氣象局補充，本週天氣大致悶熱潮濕，預計要到週日之後，陽光才會露臉，全台各地恢復晴朗的好天氣，但仍要留意午後雷陣雨發生的機率。1060503