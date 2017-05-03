加拿大航空六月復飛 台北-溫哥華17600元起NOWnews今日新聞 (2017-05-03 09:07)
加拿大航空即將重返台灣，自6月9日起將天天直飛台北-溫哥華，即日起於官網推出限定開航優惠，來回票價17,600元起，另可搭配加拿大線上電子簽證，以及溫哥華機場於本月起全面開放的自助通關系統，方便旅客進出。
2003加拿大航空退出台灣市場後，宣布今年6月9日起復飛台北-溫哥華航線，使用最新波音787夢幻客機執飛，有247個經濟艙、21個豪華經濟艙座位，以及30個可全平躺商務艙座位。台北出發時間為15點55分，當地時間11點25分抵達；回程為11點10分起飛，台北當地時間14點15分（+1）抵達。
此次的開航優惠活動將由即日起至6月18日晚間23點59分為止，凡登入加拿大航空官網輸入優惠代碼「TWMRT17」訂購台灣出發之航班，即可享經濟艙來回優惠價TWD17,600元起(未含稅金)，須於2017年12月31日前出發，旅遊日期至2018年3月31日止。
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