（中央社華盛頓2日綜合外電報導）接連爆發多起備受矚目的問題後，美國資深國會議員今天呼籲美國航空公司修正他們的顧客服務，否則將面臨國會懲罰。



法新社報導，聯邦眾議院交通委員會主席舒斯特（Bill Shuster）：「好好把握這次機會，因為如果你們沒做好，我們會出面，到時候你們一定不會喜歡的。」



這次公聽會是上個月聯合航空暴力將1名乘客拖行下機引發全球憤怒後，國會山莊（Capitol Hill）首度有機會質詢航空公司高層。



聯航母公司聯合大陸控股執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）再度發表道歉並指該公司由於這起事件，已展開檢討改進措施，包含減少機票超賣，及提供超賣航班被擠掉位置的顧客高達1萬美元的補償。



穆尼奧斯說：「我們會做得更好。」



國會議員則緊咬住擁擠航班、有關飲食與行李讓人困惑的價格政策，以及顧客更改航班時過高費用等議題。



部分國會議員還抱怨，由於一連串大型整併後導致競爭缺乏，在美國很多地方旅客的選擇相當受限。（譯者：中央社許湘欣）1060503