（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）英國乘客巴威卡每次搭飛機都點「無麩質食品」餐，但這次他搭全日空整個大傻眼，因為他的早餐只有1根香蕉。



32歲的巴威卡（Martin Pavelka）罹患乳糜瀉（coeliac disease），這代表他無法吃含麥類麩質的食品，包括麵粉等，若吃了會有類似食物中毒的症狀。



巴威卡在4月20日花了1200英鎊（約新台幣4.7萬元）機票錢，搭乘從東京到雪梨的全日空班機。他照例事先要求無麩質食品餐點，但當其他旅客都在大啖英式早餐時，他僅得到1根香蕉。



他接受「倫敦標準晚報」（ Evening Stardard）訪問表示，「因為有乳糜瀉，我每次搭機都會點無麩質食品餐。有時候航空公司草草準備，也有時候會比一般餐點都好。」



「這次搭機，我真的啞口無言。就一根香蕉。」香蕉上頭還貼了張紙條，寫著「GF」（gluten-free，無麩質）和他的機位。



巴威卡說，「其他乘客都在享用整套英式早餐，有蛋、香腸、蘑菇、麵包和優格。這班機要飛9小時，雖然香蕉當然是無麩質食品，但根本無法撐這麼久。」他表示，雖然飛機起飛後有吃晚餐，但早餐僅有1根香蕉真的令人意想不到。



巴威卡表示，「當時空服人員朝我走過來，表示替我準備了特別餐點，然後我就拿到了一根香蕉。我反應是，妳在開玩笑吧？她只是說抱歉，這就是無麩質餐。」



他表示，「我覺得他們根本不懂我的過敏症，不知道要怎麼準備餐點。這太過分了，1根香蕉，大概過15分鐘就會餓了。」



巴威卡說，「其他乘客都在笑，空服人員大概也覺得這樣不對，可能是管理出了問題。」



他已經向全日空申訴，但尚未獲得回應。1060503