礁溪老爺迎十二周年慶(圖＼飯店提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】



礁溪老爺酒店自開幕來，至今已邁入第12個年頭，座落在礁溪的「礁溪老爺」不僅展現溫泉的「暖意」，也大大展現台灣與宜蘭文化的「溫度」，將這份貼心的「溫暖」傳送給入住旅客，而礁溪老爺也對「藝術」融入生活更可說是不遺餘力，已媒合上百位文化藝術工作者跨界展演。其中包括最近也是印象最深刻的活動，就是日前（4/27）為了迎接十二周年規劃了「探索五感」的歡慶會中，邀請「台灣土狗工作室」（Taiwan To Go）鄭惠中帶領南管大師王心心與仁山仁海藝想堂張逸軍（前太陽劇團首席），為飯店精心策劃環境劇場巡禮，用文化藝術結合五感體驗為十二周年展開新頁與新的里程碑序幕！



老爺集團執行長暨礁溪老爺總經理沈方正表示，礁溪老爺開幕至今已邁入第12年頭，如同礁溪老爺在觀光市場中已攻讀到研究所階段，面對著新飯店林立，觀光市場因觀光客結構的變動，這研究所攻讀的階段可能較為辛苦，也由於正在「苦讀」時期，對於觀光市場的變動較無法立即掌握，反過來要要求放慢自己的腳步，以五感體驗來多了解一點、多注意一點，知道客人需要些什麼？甚至針對不同的團體與客群，做有不同的服務內容展現，把服務做滿，且做到剛剛好！



「百鳥千祥聚岩坡」(圖＼飯店提供)仁山仁海張逸軍以「蘭陽鑼音震太平」傳遞祝福歡慶12周年

礁溪老爺為了呈現不同的週年慶新「藝」，在慶祝週年慶當天，進場以鄭惠中布衣熱情迎賓，先為五感觸覺打開絕佳感知，接著由老爺人員結合劇場形式展開奉茶服務，嚐一口由知名茶道達人謝小慢推薦的東方美人茶，讓心放慢進入五感之中。接著，全台唯一新光國小太平歌藝陣演奏擁有百年血統樂曲〈告蒼天〉為活動熱鬧開場。而行動劇場首站「蘭陽鑼音震太平」，入場先以象徵太平洋海域的海洋香氛打開嗅覺融入場景，視覺與聽覺更在張逸軍、御鼓坊團長陳文吉與新銳笛簫演奏家許宥閎在雨中壯闊登場。





第二站岩波庭宜蘭廚房的「百鳥千祥聚岩坡」，則以象徵五峰旗群山的泥土香氛轉換心境，重頭戲登場的是曾獲新聞局金鼎獎最佳演唱獎，更被國際媒體譽為最具東方古典美的演唱家王心心（現任心心南管樂坊創辦人） 帶領傑出笛簫演奏家康碧容、許宥閎以南管曲調優雅演繹「百鳥歸巢」。由於活動精彩的演出，讓這群藝術家以飯店環境陳設為舞台，呈現不「藝」樣的新藝術，獲得在場人士的讚譽，礁溪老爺亦有意推動這不一樣的文化展現，來突顯礁溪老爺不同其他飯店的氣質與風格！





三星有機蝶豆花燉杏鮑菇雞湯栗子南瓜豆腐蒸九孔鮑香煎黑鯧魚佐落神醬 香料烤春雞

春時蔬烤鴨蒸飯田園水果、大溪石花菜凍紅龍果汁除了活動外，為歡慶十二週年，飯店即日起至5/31推出常客限定優惠外，為了展現五感體驗，特以以蝶豆花、小黃瓜花、櫛瓜花等「花」入菜，在岩波庭宜蘭廚房「花心思」推出限定款｢春漾花開旬之味」周年慶限定料理，活動時間自明(4)日起至14日為止，由台灣百大主廚黃欽洲設計，以春天與繽紛為題，呈現一道道｢花系列」料理！菜色內容包括將鮮蝦、紅綠櫛瓜、紅黃甜椒等「視覺性」生菜堆疊共構，再結合橄欖油與12年義式酒醋提味的「繽紛鮮蝦義式沙拉」；以富含花青素的有機蝶豆花慢熬成湯，雞肉鮮嫩再嚐一口淡藍色彩雞湯的「三星有機蝶豆花燉杏鮑菇雞湯」；以栗子南瓜獨特香氣口感綿密，搭配頭城北海岸新鮮九孔鮑呈現的「栗子南瓜豆腐蒸九孔鮑」；選用45-55天的春雞以香料先醃入味後烤，搭配南方澳現流黑鯧魚淋上洛神花、蜂蜜與麥芽調味醬汁的「香煎黑鯧魚佐落神醬 香料烤春雞」等，限量推出花漾套餐每份＄1,380+10%，另外還有【餐券滿額送】，包括午餐與晚餐券買20送3、買50送9等商品88折優惠滿額再送精品面膜等活動！

攝影：洪書瑱