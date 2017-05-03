礁溪老爺歡慶周年展「心藝」 「花」心思邀民眾「餐」與旅遊經 (2017-05-03 06:30)
礁溪老爺迎十二周年慶(圖＼飯店提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
礁溪老爺酒店自開幕來，至今已邁入第12個年頭，座落在礁溪的「礁溪老爺」不僅展現溫泉的「暖意」，也大大展現台灣與宜蘭文化的「溫度」，將這份貼心的「溫暖」傳送給入住旅客，而礁溪老爺也對「藝術」融入生活更可說是不遺餘力，已媒合上百位文化藝術工作者跨界展演。其中包括最近也是印象最深刻的活動，就是日前（4/27）為了迎接十二周年規劃了「探索五感」的歡慶會中，邀請「台灣土狗工作室」（Taiwan To Go）鄭惠中帶領南管大師王心心與仁山仁海藝想堂張逸軍（前太陽劇團首席），為飯店精心策劃環境劇場巡禮，用文化藝術結合五感體驗為十二周年展開新頁與新的里程碑序幕！
老爺集團執行長暨礁溪老爺總經理沈方正表示，礁溪老爺開幕至今已邁入第12年頭，如同礁溪老爺在觀光市場中已攻讀到研究所階段，面對著新飯店林立，觀光市場因觀光客結構的變動，這研究所攻讀的階段可能較為辛苦，也由於正在「苦讀」時期，對於觀光市場的變動較無法立即掌握，反過來要要求放慢自己的腳步，以五感體驗來多了解一點、多注意一點，知道客人需要些什麼？甚至針對不同的團體與客群，做有不同的服務內容展現，把服務做滿，且做到剛剛好！
「百鳥千祥聚岩坡」(圖＼飯店提供)
仁山仁海張逸軍以「蘭陽鑼音震太平」傳遞祝福歡慶12周年
礁溪老爺為了呈現不同的週年慶新「藝」，在慶祝週年慶當天，進場以鄭惠中布衣熱情迎賓，先為五感觸覺打開絕佳感知，接著由老爺人員結合劇場形式展開奉茶服務，嚐一口由知名茶道達人謝小慢推薦的東方美人茶，讓心放慢進入五感之中。接著，全台唯一新光國小太平歌藝陣演奏擁有百年血統樂曲〈告蒼天〉為活動熱鬧開場。而行動劇場首站「蘭陽鑼音震太平」，入場先以象徵太平洋海域的海洋香氛打開嗅覺融入場景，視覺與聽覺更在張逸軍、御鼓坊團長陳文吉與新銳笛簫演奏家許宥閎在雨中壯闊登場。
第二站岩波庭宜蘭廚房的「百鳥千祥聚岩坡」，則以象徵五峰旗群山的泥土香氛轉換心境，重頭戲登場的是曾獲新聞局金鼎獎最佳演唱獎，更被國際媒體譽為最具東方古典美的演唱家王心心（現任心心南管樂坊創辦人） 帶領傑出笛簫演奏家康碧容、許宥閎以南管曲調優雅演繹「百鳥歸巢」。由於活動精彩的演出，讓這群藝術家以飯店環境陳設為舞台，呈現不「藝」樣的新藝術，獲得在場人士的讚譽，礁溪老爺亦有意推動這不一樣的文化展現，來突顯礁溪老爺不同其他飯店的氣質與風格！
三星有機蝶豆花燉杏鮑菇雞湯
栗子南瓜豆腐蒸九孔鮑
香煎黑鯧魚佐落神醬 香料烤春雞
春時蔬烤鴨蒸飯
田園水果、大溪石花菜凍紅龍果汁
除了活動外，為歡慶十二週年，飯店即日起至5/31推出常客限定優惠外，為了展現五感體驗，特以以蝶豆花、小黃瓜花、櫛瓜花等「花」入菜，在岩波庭宜蘭廚房「花心思」推出限定款｢春漾花開旬之味」周年慶限定料理，活動時間自明(4)日起至14日為止，由台灣百大主廚黃欽洲設計，以春天與繽紛為題，呈現一道道｢花系列」料理！
菜色內容包括將鮮蝦、紅綠櫛瓜、紅黃甜椒等「視覺性」生菜堆疊共構，再結合橄欖油與12年義式酒醋提味的「繽紛鮮蝦義式沙拉」；以富含花青素的有機蝶豆花慢熬成湯，雞肉鮮嫩再嚐一口淡藍色彩雞湯的「三星有機蝶豆花燉杏鮑菇雞湯」；以栗子南瓜獨特香氣口感綿密，搭配頭城北海岸新鮮九孔鮑呈現的「栗子南瓜豆腐蒸九孔鮑」；選用45-55天的春雞以香料先醃入味後烤，搭配南方澳現流黑鯧魚淋上洛神花、蜂蜜與麥芽調味醬汁的「香煎黑鯧魚佐落神醬 香料烤春雞」等，限量推出花漾套餐每份＄1,380+10%，另外還有【餐券滿額送】，包括午餐與晚餐券買20送3、買50送9等商品88折優惠滿額再送精品面膜等活動！
攝影：洪書瑱
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Tiamo 1405細口壺0.7L附刻度標-玫瑰金(HA1655BZ)
- 【finara費納拉】長方形珠寶盒/多功能手工皮革置物盒(雪祭
- 育兒生活 (1年12期) 贈 頂尖廚師TOP CHEF經典316不鏽鋼複合
- 儂儂雜誌 (1年12期) 贈 頂尖廚師TOP CHEF頂級316不鏽鋼火鍋
- MAGY 美女系專屬 方形排鑽點綴柔軟羊皮高跟鞋-粉紅
- 【VICTORY】日式雙窗鐵架收納箱#4入組(66L)
- 【日本直人木業】wood北歐生活160CM廚櫃/立櫃組
- 【KINGNET】偽裝型針孔 SONY晶片 攝影機 監視器(監看外勞惡
- Calvin Klein Jeans- 復古款太陽眼鏡（黑色）
- Kappa LADIES’雙面穿風衣,防風/防小雨/高透濕/防潑水FC46-2
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》