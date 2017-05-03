公共自行車展新型式 花蓮oBike上路目前可免費試乘旅遊經 (2017-05-03 05:00)
花蓮oBike上路 試營運至5月14日免費體驗
【旅遊經 洪書瑱報導】
公共自行車不同於台灣其他地方及過往的租借模式，如台北市Youbike、高雄City Bike及屏東Pbike，花蓮的公共自行車為「oBike」系統，這款來自新加坡的無樁共享單車，無須在固定地點租還，只須簡單兩個步驟，即可輕鬆借車。第一，下載「oBike App」並註冊，如首次使用須選擇綁定信用卡或Pay Pal支付未來使用之費用及押金；第二，掃描車身QR code 自動智能解鎖，使用完畢，無須於特定地點還車，只須放在機車停車格或不妨礙交通的路邊及空地，手動上鎖即可。oBike 目前已上路，為了推廣，於5月14前開放供民眾免費體驗！
新加坡oBike公司屬跨國企業，看中花蓮觀光條件，也為花蓮提供低碳旅遊及便捷交通工具。花蓮縣府觀光處於各觀光景點及民眾需求熱點區域逐步擴展實施；oBike公司分批進駐車輛，第一波提供560輛車，未來預計2000輛車進駐各鄉鎮市。
民眾目前可於花蓮火車站、高中職學校、縣政府、遠東百貨、秀泰影城、太平洋公園等地，看見醒目的橘色oBike，車輛擺放地點持續增加中。由於自行車無固定停放站點，確切自行車停放位置須至App地圖查詢，籲請使用者愛惜使用，愛揮公德心並遵守交通規則，在歸還時將oBike停放於機車停車格或不妨礙交通的路邊及空地。
縣府觀光處代理處長彭偉族表示，oBike系統未來將陸續調整至每15分鐘收費3元。雖然使用者目前只能採信用卡或Pay Pal付款，但為了讓用車者有更方便及更多元的支付方式，將來有機會將加採電信資費來支付等其他付費方式。
圖片：花蓮縣政府提供
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 法國DIM-性感蕾絲美胸內衣-紅
- 【finara費納拉】CEO方形大面紙盒(雪祭金色)
- MICHAEL KORS SELMA 立體LOGO鉚釘貼飾斜背包-青瓷綠(中)
- Manfrotto Off road Walking Sticks 戶外攝影登山杖
- POINT 65 N Boblbee GTX 20L 馳聘無界旗鑑硬殼包 (霧面銀)
- 【Panasonic 國際牌】淨水+軟水器(PJ-S99)
- 岱妮蠶絲 - (BY10991)天然特級100%長纖桑蠶絲被／標準1kg
- FitFlop TM-SPORTY-POP SOFTY SNEAKER-深藍
- 原住民特考五等（教育行政）密集班DVD函授課程
- 【櫻花SAKURA】P0622 複合型活化淨水器 P-0622(含北北基基
賞螢秘境奇幻飛舞 三義忘憂谷藍眼淚【MOOK景點家】
從1千萬到1萬億：海航集團像迷一樣的存在【北京新浪網】
超人氣渡邊直美展 五月火熱攻台【MOOK景點家】
通靈少女場景爆紅 HBO台灣影集引發話題【MOOK景點家】
鋒面移入 氣象專家：各地短暫陣雨【中央社】