花蓮oBike上路 試營運至5月14日免費體驗

【旅遊經 洪書瑱報導】

公共自行車不同於台灣其他地方及過往的租借模式，如台北市Youbike、高雄City Bike及屏東Pbike，花蓮的公共自行車為「oBike」系統，這款來自新加坡的無樁共享單車，無須在固定地點租還，只須簡單兩個步驟，即可輕鬆借車。第一，下載「oBike App」並註冊，如首次使用須選擇綁定信用卡或Pay Pal支付未來使用之費用及押金；第二，掃描車身QR code 自動智能解鎖，使用完畢，無須於特定地點還車，只須放在機車停車格或不妨礙交通的路邊及空地，手動上鎖即可。oBike 目前已上路，為了推廣，於5月14前開放供民眾免費體驗！

新加坡oBike公司屬跨國企業，看中花蓮觀光條件，也為花蓮提供低碳旅遊及便捷交通工具。花蓮縣府觀光處於各觀光景點及民眾需求熱點區域逐步擴展實施；oBike公司分批進駐車輛，第一波提供560輛車，未來預計2000輛車進駐各鄉鎮市。



民眾目前可於花蓮火車站、高中職學校、縣政府、遠東百貨、秀泰影城、太平洋公園等地，看見醒目的橘色oBike，車輛擺放地點持續增加中。由於自行車無固定停放站點，確切自行車停放位置須至App地圖查詢，籲請使用者愛惜使用，愛揮公德心並遵守交通規則，在歸還時將oBike停放於機車停車格或不妨礙交通的路邊及空地。

縣府觀光處代理處長彭偉族表示，oBike系統未來將陸續調整至每15分鐘收費3元。雖然使用者目前只能採信用卡或Pay Pal付款，但為了讓用車者有更方便及更多元的支付方式，將來有機會將加採電信資費來支付等其他付費方式。

圖片：花蓮縣政府提供