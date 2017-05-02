川普願見金正恩 陸：儘快找復談突破口中央社 (2017-05-02 17:28)
（中央社記者尹俊傑北京2日電）美國總統川普1日表示，不排除在適當情況下會晤北韓領導人金正恩。中國大陸外交部發言人耿爽今天說，透過對話解決朝鮮半島核問題是唯一正確選擇，各方應儘快找到復談突破口。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會。耿爽回應提問時表示，中國大陸注意到美方近期一系列在北韓問題上的表態，以及其中釋放出願意透過對話協商、以和平方式解決朝鮮半島核問題的訊息。
耿爽說，中國大陸始終認為，透過對話協商、以和平方式解決朝鮮半島核問題，是實現朝鮮半島無核化、維護當地和平與穩定「唯一現實可行的途徑，也是唯一的正確選擇」。
他表示：「我們認為有關各方都應該擔負起應負的責任，相向而行，儘快找到恢復對話和談的突破口。」
耿爽呼籲，美國與北韓是朝鮮半島核問題的「直接當事方」，應儘快做出政治決斷，採取行動、展示誠意。
川普（Donald Trump）1日接受彭博專訪時一改數週來對北韓強硬的語調，表示如果情況適當，他「一定要見」金正恩，並說他「很榮幸這麼做」。
不過，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）隨後澄清，川普與金正恩會談前，美國必須先看到北韓立即收斂挑釁行為，「顯然目前還不具備這種條件」。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）4月28日在聯合國安全理事會會議上也說，北韓必須先採取具體行動降低核武與飛彈計畫對美國構成的威脅，美國與盟友才可能考慮和北韓對話。1060502
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