（中央社台北2日電）中共中央紀律檢查委員會官網今天公告，安徽省前副省長陳樹隆「既想當大官、又想發大財」，長期利用職權和職務影響進行經商營利活動等，因此開除陳樹隆的中共黨籍與政府公職身分（遭雙開）。



其他有關處分還包括，中止陳樹隆的中國共產黨第18次全國代表大會代表資格；收繳陳樹隆違紀所得；此外，陳樹隆嫌犯罪問題、線索及所涉款物將移送大陸司法機關依法處理。



中共中紀委今天通報指出，陳樹隆嚴重違反政治紀律和政治規矩，毫無政治信仰，「世界觀、人生觀、價值觀嚴重扭曲，既想當大官、又想發大財」，長期利用職權和職務影響進行經商營利活動，長期搞迷信活動。



此外，陳樹隆違反中共中央八項規定精神，公款吃喝；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；違反生活紀律和廉潔紀律，毫無道德底線，大搞權色、錢色交易，收受禮品、禮金，默許親屬利用其職務影響謀取私利。



通報還說，陳樹隆違反工作紀律，違規干預和插手市場經濟活動及司法活動。利用職務之便為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪；濫用職權，造成大陸財政資金重大損失，涉嫌濫用職權犯罪。



中共中紀委依據「中國共產黨紀律處分條例」等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定開除陳樹隆黨籍；並以大陸監察部名義報國務院批准，開除其公職。1060502