湖北1名官員陳屍辦公室 警方調查中央社 (2017-05-02 14:10)
（中央社台北2日電）中共湖北省荊門市東寶區委常委、東寶區常務副區長徐行峰1日晚間7時左右，被發現陳屍辦公室，當地警方已介入調查。
新京報今天報導，徐行峰1日晚間7時被發現在東寶區政府辦公室內死亡，當地區政府、公安（警察）等部門已組成專案組，調查此事與徐行峰死因。
徐行峰，湖北沙洋縣人，1969年12月出生，今年48歲，1996年6月加入中國共產黨，現任中共東寶區委常委、區政府副區長、黨組副書記。1060502
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