朝鮮半島鬧危機 平壤烤肉店卻座無虛席中央社 (2017-05-02 14:04)
（中央社記者尹俊傑北京2日電）朝鮮半島籠罩在危機陰影下，北韓首都平壤卻彷彿與世隔絕。新華社報導，平壤在「五一」國際勞動節洋溢歡樂氣氛，烤肉店座無虛席、牡丹峰遊客如織，民眾伴隨歌曲起舞。
據報導，平壤1日各家飯店、公園和體育場熱鬧異常，民眾三五結伴出遊。在現代化的倉田大街上，烤肉店裡座無虛席，處處可見北韓民眾閤家歡聚、幾代人同堂用餐的景象。
而在平壤知名景點牡丹峰，報導形容成為「遊人的海洋」，登山步道遊客如織，登高俯瞰大同江的人們臉上洋溢歡笑。不少民眾攜家帶眷在林間草坪野餐，還有人伴隨音樂旋律跳舞並歌唱。
報導表示，林間步道上的遊人中不乏外國遊客。
北韓官媒「勞動新聞」1日刊發慶祝「五一」節的社論，北韓中央電視台一直播放讚美勞動者和北韓建設的歌曲，牡丹峰下的金日成體育場則舉辦體育比賽和表演。
中共官媒環球時報今天發表社評指出，北韓擁核問題的根源是平壤與華府的矛盾。北韓擁核和發展長程飛彈的動力在於政權的不安全感，想避免成為下一個伊拉克、利比亞；美國必須設法緩解平壤的戰略不安。
社評說，朝鮮半島局勢未在4月嚴重惡化，美國需要抓住機會及時與中國大陸協調合作，從根本解決北韓擁核問題。「華盛頓不應對北京期待過高，北京代替不了它的角色，華盛頓該做的努力，一點也少不得。」1060502
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