SEGA Games公開了預計於 2017 年夏季在 PlayStation？4 平台發佈的2D 經典「索尼克」系列最新遊戲《索尼克：狂歡》的遊戲影片。

本次公開的影片是索尼克、塔爾斯、納克在收錄自《索尼克與納克》的「FLYING BATTERY」區域 ACT1中冒險賓士的 30 秒遊戲影片。

蛋頭博士惡名昭彰的飛行艦隊再次登場！可以利用戰艦裡產生的磁力波在艦內的牆壁或天花板上奔走移動。另外，場地不只侷限在戰艦內，有時也需要在狂風吹嘯的戰艦外頭移動，必須格外小心千萬別跌落下去！

本作即為傳統 2D 橫向捲軸動作系列的最新作品。從『索尼克』系列作的原點「索尼克」、「索尼克 2」、「索尼克 3」、「索尼克與納克」、以及「索尼克 CD」中嚴選出有名的關卡，並新加入許多令人驚喜的新機關；另外也收錄了不少專為本作而打造的嶄新關卡。請敬請期待沉浸在令人懷念卻又全新的索尼克世界中。

（編輯：不高興）