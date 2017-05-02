城會玩，之前為三星Galaxy S8的大哥又為LG G6設計了一個透明殼。如今智能手機千篇一律，第三方配件商定製的特殊配件也讓我們與眾不同，而這次的透明殼不僅僅可以看起來與別人不一樣，還可以看到手機的內部設計，相當酷。如果你對這套后殼感興趣，可以在YouTube搜索JerryRigEverything。

這套透明殼是JerryRigEverything自己設計的第三方透明殼，它與三星、LG官方的殼沒有任何關係，在使用這套后殼的過程中也就意味著放棄了防水性能、無線充電以及原廠維修服務。不過，它完全真實了手機的內部設計，水晶外觀的后殼也它看起來非常酷。

如果您也想要這套后可怎麼辦？ 木有關係，再等等我國某寶就會有了。這裏還是要您注意，它並非官方后殼，換了就不會保修了，而且會失去防水性能、無線充電，請您謹慎使用。