（中央社記者黃雅娟台北 2017年5月2日電）經濟部長李世光今天表示，北部地區順利解除一階限水黃燈，但全台 5月進入汛期，抗旱防汛雙重挑戰不容易，「不是一減一問題變成零」，已啟動防汛準備，避免未來淹水、供水問題重蹈覆徹。



因應汛期來臨，經濟部針對防汛高風險的重點防汛工程、防汛缺口、通洪瓶頸段等，把握時機，儘速辦各項防洪治水及疏濬工作，提升防汛能量，今日舉辦「抗旱成果、防汛整備與前瞻基礎建設水環境建設計畫」記者會。



李世光先行針對今年抗旱水情說明，由於台灣今年遭逢70年來第二少的冬雨，透過所有部會合作，經濟部完成抗旱不缺水的目標。只要鋒面來臨不管日夜就施作增雨作業，總計已經實施12次地面跟6次的空中增雨作業；加上區域調度，以及水價調整等，都做了相當程度的協調。



李世光以美國水庫使用率為例，一個水庫一年可能只用到50%的週轉率，但是台灣卻高達450%；顯示出台灣水庫不是只有硬體營建的問題，軟體管理的嚴峻程度遠遠超過美國。



而回想前年蘇迪勒對大台北地區的衝擊，李世光表示，兩年來道路復建以及全面疏通南勢溪，希望今年能夠穩定大台北供水。外界可能以為抗旱期遇上汛期，一手抗旱、一手防汛不是很好？李世光提醒，只要颱風一來，水庫的含沙量大幅增加，還要穩定供水很困難，等於是雙重挑戰，「不是一減一問題變成零」。



台灣在 5月就開始進入汛期，水利署在抗旱過程中就已經開始防汛準備，為了不讓去年南部跟東部面臨颱風來臨時的淹水，水利署已經全面抽檢抽水機、抽水站建造物等，相關工程希望在汛期前發揮功能，今年淹水潛勢圖也可望全面應用，颱風一發布，將估算各地降雨量，建立防汛熱點。