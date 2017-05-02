統新濾光片傳漲價 股價再創歷史新高中央社 (2017-05-02 13:42)
（中央社記者田裕斌台北2017年5月2日電）統新(6426)傳出光被動濾光片漲價，加上部分3月訂單遞延至4月入帳，股價持續向上攻堅，收盤攻上漲停217.5元、大漲19.5元，再創歷史新高價。
由於資料中心持續布建，光被動濾光片供不應求，尤其是100G的高階產品缺貨狀況更為嚴重。統新日前表示，部分客戶為確保料源，有開始下長單的動作，訂單能見度已達明年第1季。
統新表示，為滿足市場需求，今年將新增2至3台被動機台，自第2季起上線投產，產能估可增加20%至25%；法人也認為，統新4月營收可望超過新台幣6000萬元、創單月歷史新高，5月後受惠漲價效應，營收將持續向上攀升。
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