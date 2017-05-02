（中央社記者蔡怡杼台北2017年5月2日電）台灣金聯年度平價屋銷售專案今年恐是最後一年，預計明天開放外界申購，6月2日公開抽籤，讓民眾有機會以600多萬元的價格入住台北市。展望今年房市，台灣金聯代理董事長林盛茂認為房市尚未落底。



台灣金聯資產管理公司今天公布今年平價宅銷售專案物件共60筆房地，從明天起至5月22日止，受理外界登記申購，6月2日抽籤，其中，雙北市共釋出13筆，以位於台北市中山區林森北路的兩物件最受矚目。



台灣金聯表示，北市林森北路兩物件屋齡約20年、坪數均約20坪，且都有機械車位，售價分別626萬元及666萬元。



附近房仲業者表示，北市機械車位目前都要100萬元以上，而台灣金聯釋出案件附近的機械車位價格約200萬元，若扣除車位後，等於每坪價格不到25萬元。



林盛茂表示，今年是台灣金聯連續第七年推出平價屋銷售專案活動，因平價屋案源愈來愈少，明年是否續辦，目前還無把握，今年可能是平價屋的最後一年，有購屋需求的民眾可以把握機會。



台灣金聯平價屋案源主要來自過去金融機構不良債權所承受或從市場標售的物件。林盛茂表示，金融機構資產品質良好，不良債權就會相對較少，也因此，平價屋案源也愈來愈少。



此外，展望房市，林盛茂指出，以20年前的亞洲金融風暴時期的法拍市場來看，當時法拍屋要到第三拍、第四拍才能拍出，之後房市谷底翻揚，顯示三拍、四拍才是房市真正落底的時候，然而，目前法拍屋二拍就差不多了，顯示房市尚未落底。