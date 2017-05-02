台股開高收高 收漲69.27點中央社 (2017-05-02 13:56)
（中央社台北2日電）台北股市今天開高走高，收盤漲69.27點，為9941.27點，漲幅0.7%，成交金額新台幣996.05億元。
加權指數今天開盤為9926.44點，盤中最高9951.14點，最低9925.75點；不含金融股指數8445.92點，漲55.46點。
八大類股漲跌幅為：泥窯股漲0.14%、食品股漲0.45%、塑化股漲0.31%、紡織股漲0.03%、機電股漲0.75%、造紙股跌0.12%、營建股漲0.02%、金融股漲0.98%。
委買張數1080萬5522張，委賣張數741萬1870張，成交張數438萬1581張。
收盤時上漲390家，下跌382家，持平122家。
成交量前5名個股為群創、華邦電、友達、元大台灣50反1、鴻海。
漲幅前5名個股為新至陞、佳凌、淳安、光麗-KY、光聖。
跌幅前5名個股為中視、志聖、同開、毅嘉、鈺德。1060502
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