（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）菲律賓華文學校聯合會主辦、海華文教基金會承辦的暑期師資講習會今天舉行始業式，僑務委員會遴派的教師團將與菲國多所僑校100多名教師分享經驗，提升華校師資水準。



始業式上午在馬尼拉華人區的嘉南中學舉行，由校聯常務理事李淑慧校長擔任主席，中華民國駐菲代表林松煥、菲華商聯總會理事長黃年榮與其他多個團體的領導人觀禮。



教師團團員為：黃心恬、葉亞蘋、張憶如、劉寧珠與陳玉明。



因應菲律賓華語文教育需求，僑務委員會自1977年起安排專業教師團隊，前來菲律賓主持講習會，並進行教學示範。



台灣教師團團長、海華文教基金會副執行長蘇瓊華說，本次講習會重點將是僑委會於2016年出版的「學華語向前走」，讓僑胞子弟學會日常用語，並從寓言、歷史故事認識中文與文化。



林松煥對於僑界不分政治立場，共同為僑界教育出力，感到欣慰。



李淑慧感謝僑委會與華社領袖對師資培訓的支持，也鼓勵參加講習的教師們，吸收新的教學方法與技能，更有效地傳揚中華文化。



菲國教育部兩年前開始將學制從6年小學，4年中學，改為6年小學，6年中學，希望銜接國外大學教育。僑委會看到學制改變有利於台灣的國內招生，更積極安排講師到菲律賓進行師資講習，要讓華裔子弟到台灣前能聽說讀寫華文。



這次師資培訓由財團法人海華文教基金會承辦，讓學員利用12天的研習重複操作，方便日後教學。



講習會辦理地點將為馬尼拉僑中學院，分幼教組、小學1至3年級、4至6年級與電腦班，不但能從課堂學到教學方法，也能從電腦課學到僑務委員會的全球華文網，獲得很多新的資訊。



這次海華文教基金會安排的講師有多次海外巡迴教學的經驗，幼教組重點在唱遊律動，從唱跳中學華文；小學組則加強演講、作文、教具示範；電腦組著重在雲端運用、利用數位工具教華文、圖像與聲音處理。1060502