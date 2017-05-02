東森購物結合新聞雲 打造內容電商中央社 (2017-05-02 13:36)
（中央社記者潘智義台北2日電）東森得易購公司董事會日前通過，聘請陳安祥為東森購物總經理，陳安祥將同時擔任東森購物總經理、ETtoday東森新聞雲總經理，盼將東森購物轉型成內容電商。
東森指出，陳安祥過去在東森電視曾任海外事業部副總經理、東森美洲台總經理、外商福斯國際電視網（Fox network）頻道營運總經理，擁有23年營運國內與海外市場的影視傳播的完整經歷。
另外，原東森購物總經理彭鴻?將專任東森購物非電商事業部的執行長，掌管電視購物、型錄與商貿等相關通路事業經營；東森購物電子商務部執行長則由今年2月上任、有「電商教父」之稱的王志仁擔任。
東森說，陳安祥將憑藉其在影音傳播的經驗能力，將東森新聞雲的日均1500萬的流量，與東森購物的全通路資源進行整合；他將與東森購物電子商務部執行長王志仁密切合作，為18年的東森購物共同創造出新經營格局，將東森購物轉型成內容電商。
東森表示，近期東森購物與東森新聞雲將會加快腳步，在影音節目方面進行資源整合，並有效運用東森新聞的流量，為新聞雲讀者帶來優質商品，滿足其購物需求。
東森新聞雲強調，在陳安祥的帶領下，網路獨家直播2017年WBC世界棒球經典賽，總觀看人數創下百萬，每週直播產量20小時、最高同時在線人數高達3.5萬人。1060502
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