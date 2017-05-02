【財訊快報邱立玲】台幣兌美元匯率週二早盤大幅升值逾2角，一度升破30元關卡，創逾兩年半盤中新高，因為美國總統川普表示，若是條件合適，他願意與北韓領導人金正恩會晤，帶動韓元兌美元早盤強勁升值超過1%，韓國股市也跳漲，台幣受到激勵，一度升至29.985元。



台幣兌美元早盤強勁升值2.09角，升幅為0.69%，來到30.013元，中斷連續三日貶勢，今天目前為止交易區間介於29.985-30.195元，上日交易區間介於30.13-30.22元。



台幣兌美元早盤一度升至29.985元，衝破30元大關，創逾兩年半盤中新高，此前盤中新高為2014年9月11日的29.967元台幣。





