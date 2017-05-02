？ ？提到日本的女藝人，不少小夥伴的腦海中就會浮現出幾張熟悉的面孔，她們總能給人不一樣的感覺，今天小編就來帶大家看看日本最出名的十位女明星，看看有沒有你的老婆？

？ ？赤名莉香

？ ？赤名·莉香是日本九十年代經典電視劇《東京愛情故事》里的女主角。她是溫柔，陽光，率真的化身。她的優秀讓她在普遍缺乏個性和思想禁錮的社會圈子裡顯得很特別但又格格不入。

？ ？新垣結衣

？ ？1988年6月11日出生於沖繩縣那霸市。日本演員、歌手、模特，畢業於日出高中 。新垣結衣長相甜美、笑容純真，擁有天使般笑容的她被稱為「治愈系」美女 。

？ ？井上真央

？ ？1987年1月9日出生於日本神奈川縣橫濱，日本女演員。

？ ？蒼井空

？ ？1983年11月11日出生於日本東京。蒼老師的知名度男人們都懂的

？ ？福原愛

？ ？日本女子乒乓球運動員。福原愛幼年時期便來到中國學習乒乓球，能講一口正宗的東北話，再加上一張甜美可愛的娃娃臉，深得中國球迷的喜愛，素有「瓷娃娃」之稱。

？ ？長澤雅美

？ ？1987年出生於靜岡縣磐田市，演員、模特。2006年2月畢業於堀越高級中學，隸屬於東寶藝能事務所。

？ ？酒井法子

？ ？1971年2月14日出生在日本福岡，歌手，演員，作詞家， 日本著名影視歌三棲明星 。

？ ？山口百惠

？ ？1959年1月17日生於日本東京都澀谷區惠比壽，日本影視演員、歌手。

？ ？濱崎步

？ ？濱崎步，1978年10月2日出生於日本福岡縣福岡市，日本流行女歌手、演員、模特。

？ ？中島美雪

？ ？日本女歌唱家、音樂創作人，廣播主持人、作家、演員，1952年2月23日出生於日本北海道札幌市。

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